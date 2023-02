Fruit Logistica. Per il MOF bilancio più che positivo: lo stand è stato tra in più visitati della fiera

“Il lavoro da fare è tanto, ma possiamo guardare con ottimismo al futuro”.

Così Enzo Addessi, amministratore delegato del MOF, al termine della tre giorni di Fruit Logistica, la manifestazione punto di riferimento mondiale per il settore dell’ortofrutta, in cui Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi ha giocato un ruolo da protagonista.



“Abbiamo rinnovato la comunione di intenti con il sistema dei mercati – prosegue l’ad - e possiamo affermare di aver sentito la vicinanza della politica, con la visita del di Stato del MASAF Patrizio Giacomo La Pietra e l’attenzione che ci hanno riservato i candidati alla presidenza della Regione”.

“Aver organizzato eventi in cui si è discusso di temi centrali per il futuro del settore – spiega il presidente di MOF, Bernardino Quattrociocchi - è per noi motivo di orgoglio. Aver costruito occasioni di nel nostro spazio espositivo insieme a personalità come Massimo Pallottini, presidente di Italmercati e Valentino di Pisa, presidente di Fedagro rafforza quello che i numeri già certificano, la centralità del MOF nel sistema agroalimentare italiano. La proposta di istituzionalizzare e esportare a livello nazionale il nostro modello di collaborazione con la Camera di Commercio Frosinone-Latina, avanzata dal presidente Giovanni Acampora, ci dà fiducia nel proseguire nella strategia di sviluppo avviata di cui la partecipazione a un evento come quello berlinese è parte integrante”.

Fruit Logistica è stata occasione anche di mostrare prodotti e aziende di eccellenza, grazie alla partecipazione di realtà come Agrofondi, AOP Csc Lazio, Eureka, Forcina Marco, Magliozzi, Silvana Frutta, Vaccaro.

Non a caso il nostro lo stand del MOF è stato tra i più visitati dell’intera fiera. Questo grazie a un allestimento di assoluto livello e a un’organizzazione impeccabile. Il claim del MOF è “Dal cuore dell’Italia il frutto di una passione comune”. Alla luce della risposta ottenuta in termini numerici e di feedback positivi tutti questi elementi, che caratterizzano il lavoro quotidiano del Centro agroalimentare all’ingrosso di Fondi, sono arrivati ai visitatori.

“Oltre ad aver discusso e suscitato dibattito su temi centrali per l’intero comparto – conclude il direttore di MOF, Roberto Sepe - il nostro stand per tre giorni è stato luogo di costruzione di nuovi canali e partnership b2b per l’intero MOF. Ad attrarre l’attenzione anche le degustazioni preparate dallo chef Fausto Ferrante, che ringraziamo per la aver dato lustro alle nostre eccellenze”.