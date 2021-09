G20, Amina Mohammed, Onu: agricoltura principale fonte di reddito per gran parte del mondo e opportunità ripartenza post Covid

Non ha dubbi, il vice segretario generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed, dal G20 di Firenze dove è in corso l'Open Forum: "l'agricoltura rappresenta la principale fonte di reddito per gran parte dei Paesi del mondo". E non solo. "Rappresenta anche un'opportunità per i paesi per ripartire dopo l'emergenza Covid-19. Così come anche la trasformazione sostenibile del sistema alimentare".

Secondo il vicesegretario Onu, "nei due giorni del G20 occorre mostrare coraggio se vogliamo riuscire a raggiungere i nostri obiettivi e trasformare gli attuali sistemi alimentari per le generazioni che verranno".

Amina Mohammed ricorda poi come nel mondo ci siano più di 800 milioni di persone che soffrono la fame. Ed evidenzia come "la sfida della sicurezza alimentare si possa combattere solo con la solidarietà" ma "serve una base come da cui ripartire. Questo il senso del Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari previsto il prossimo 23 settembre".