G20, Coldiretti, il 16/9 in piazza l’agricoltura che verra’

La mattina di giovedi 16 settembre alle ore 9,00 in Piazza Santa Croce il G20 inizia con la mobilitazione dei giovani agricoltori da tutta Italia contro il furto e la distruzione di terra fertile con la presenza del Presidente della Coldiretti Ettore Prandini e della delegata dei giovani Veronica Barbati che illustrerà l’appello firmato dai giovani imprenditori del G20 dei diversi continenti con la prima esposizione delle produzioni a rischio per la cementificazione e le speculazioni sulla terra. Alle ore 12,00 di giovedi 16 settembre nell’area workshop della Coldiretti in Piazza Santa Croce focus sull’agricoltura 4.0 con la presentazione di Mater Agro la prima realtà specializzata nella bioinnovazione realizzata da Novamont e Coldiretti con l’obiettivo di creare un laboratorio a cielo aperto per condividere la ricerca agroalimentare in campo e in laboratorio, su temi strategici come risparmio idrico, qualità ambientale e sostenibilità delle produzione. Parteciperanno il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e l’amministratore delegato di Novamont Catia Bastioli.

