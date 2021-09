G20, Patuanelli: sostenere Pmi si traduce nel sostenere Made in Italy. Giovani sono futuro della sostenibilità

"I giovani non devono essere solo ascoltati, devono poter partecipare alla discussione", prosegue Patuanelli. "Sfruttare i giovani per poter mettere in campo politiche corrette e sostenibili. Lavorare con i giovani perché saranno i consumatori di domani. Secondo Patuanelli, è l'esempio la maggior forma di educazione, per questo stiamo collaborando con le mese. Per creare le condizioni per cui i ragazzi comprendano il valore del cibo sano. Oggi solo l'8 per cento degli imprenditori agricoli hanno meno di 40 anni e in Europa la situazione non è molto diversa. Il settore Primario è coservativo e solo con l'innovazione può essere svecchiato da un punto di vista generazionale", prosegue.

