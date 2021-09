G20, Prandini: No a pannelli fotovoltaici sul suolo agricolo, fondamentale garantire cibo

“Con molta forza diciamo che la transizione ecologica non può vedere la copertura del suolo agricolo con i pannelli fotovoltaici perché non c’è nulla di ecologico in questa misura. Serve una visione strategica di ciò che chiede il mondo ed il mondo chiede cibo. La cosa più importante nell’immediato futuro sarà garantire cibo alle popolazioni.”

Così il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, in occasione del G20 dell’agricoltura a Firenze.

“Molti ritengono che le misure che dovremo mettere in campo porteranno ad una drastica diminuzione della capacità produttiva, noi però non pensiamo questo perché se saremo in grado di fornire innovazione e ricerca alle aziende non avremo problemi. Occorre però cambiare le dinamiche di alcuni gruppi di interesse. Dispiace dunque che nel piano nazionale non ci siano risorse per la ricerca, mentre sarebbe fondamentale sostenerla” prosegue.

“Il consumo di suolo è un grande problema. Non possiamo continuare a sostenere forme di speculazione sul suolo, specialmente per un paese come il nostro che ha problemi di approvvigionamento.

Non possiamo sottrarre altro suolo coi pannelli fotovoltaici, devono essere garantite sulle coperture, non sul suolo agricolo” conclude.