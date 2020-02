GADDA: ITALIA VIVA ALTERNATIVA A POLITICA URLATA E POPULISTA

"Italia viva nasce cinque mesi fa per dare voce ai cittadini che non si sentono rappresentati dalla politica urlata e populista. Vogliamo essere, insieme a Matteo Renzi, una comunità dove ciascuno può fare la differenza. Chiediamo ai cittadini di costruire insieme un progetto politico in grado di dare risposte ai bisogni delle persone per rimettere il Paese nelle condizioni di crescere rispetto alla battuta di arresto subita con il governo Lega-M5S. Per questo servono proposte coraggiose, non c'è più tempo da perdere. Il nostro impegno nel governo é confermato, ma serve un cambio di passo radicale" Lo dice Maria Chiara Gadda capogruppo di Italia Viva in commissione agricoltura a margine della prima assemblea nazionale di Italia viva svoltasi a Roma sabato 1 e domenica 2 febbraio.

"É stata per me una grande emozione, ma soprattutto una grande responsabilità intervenire sul palco della prima assemblea nazionale. Con il governo gialloverde abbiamo assistito a politiche populiste di tipo assistenzialistico, che non hanno dato risposte nemmeno alle famiglie in difficoltà e mortificato il ruolo degli enti locali. Abbiamo bisogno di crescita e di opportunità di lavoro, creando alleanze tra mondo dell'impresa, lavoratori e terzo settore. Questo non si ottiene con strumenti come il reddito di cittadinanza ma attraverso investimenti, rendendo più semplice la vita di chi fa impresa, sulle politiche per la famiglia e soprattutto puntando sulla formazione dei nostri giovani. Lo abbiamo visto durante la visita della ministra Bonetti a Varese quanto sia importante coordinare i sogni e le aspettative dei nostri ragazzi con i bisogni delle imprese in termini di nuove professionalità."

Cosi conclude l'on. Gadda.

