Gagnarli (M5S): Ecco cosa serve al comparto primario nella prossima Legge di Bilancio

20 aprile – “Sgravi fiscali, infrastrutture irrigue, incentivi economici per la transizione energetica e il potenziamento della sostenibilità ambientale, accesso al credito e ruolo chiave della ricerca scientifica. Sono questi i temi chiave su cui si concentrano le osservazioni della Commissione Agricoltura della Camera sul DEF, il Documento di Economia e Finanza in vista della prossima Legge di Bilancio”. Lo dichiara la deputata Chiara Gagnarli, capogruppo M5S e relatrice, per la parte agricola, del parere sul provvedimento.

“Con l’aumento dei costi energetici - aggiunge - e un’inflazione al consumo che ha raggiunto quasi il 7%, è necessario che il comparto primario venga sostenuto adeguatamente. Chiediamo che vengano confermati gli esoneri contributivi per i giovani agricoltori, la detassazione Irpef dei redditi dominicali e agrari e la riduzione delle accise della birra. Dobbiamo favorire l’accesso al credito e ai finanziamenti, potenziare ed efficientare le infrastrutture irrigue e il sistema di stoccaggio dei prodotti agricoli”.

“Va incentivata la funzione energetica del comparto primario - prosegue Gagnarli -, stanziando risorse per la produzione di energia da flussi e canali non potabili e incrementarle sull’agrisolare, oltre a ciò già fatto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Inoltre, dobbiamo favorire la diffusione di mezzi agricoli alimentati a metano ed estendere al comparto primario le misure e gli interventi straordinari previsti per le imprese energivore”.

“Potremo superare le sfide che ci attendono solo dando un ruolo centrale alla ricerca scientifica - continua la deputata M5S -, attraverso le nuove tecnologie o con progetti che utilizzino il sistema del Carbon Sink, generando carbon credits certificati da vendere. Non è più rinviabile la piattaforma digitale per un incontro rapido, trasparente e semplificato tra domanda e offerta nel mondo del lavoro agricolo mentre auspichiamo la conferma nella lotta al food social gap”.

“Specificatamente per il comparto ittico, servirà adottare misure di contenimento dei prezzi del gasolio, fondi per l’ammodernamento in chiave sostenibile delle imbarcazioni adibite alla pesca e una rimodulazione dei canoni demaniali” conclude Gagnarli.