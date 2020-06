GALLINELLA: ARRIVA APP “RESTOINCAMPO”

“Al fine di favorire l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel comparto primario è stata ideata l’app ‘restoincampo’, sviluppata da Anpal in collaborazione con il ministero del Lavoro e scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi in 5 lingue” – afferma il presidente Comagri Filippo Gallinella. “Questa applicazione rappresenta una grande opportunità, come richiesto da tempo, per rispondere efficacemente alle esigenze del settore agricolo e fronteggiare il fabbisogno di manodopera, data anche la stagione cruciale alle porte per i cicli produttivi. ‘Restoincampo’ – prosegue Gallinella – si rivolge sia alle aziende in cerca di manodopera, che potranno inserire offerte di lavoro, aggiungere le posizioni lavorative richieste, ricercare lavoratori disponibili, visualizzare le candidature ricevute e contattare il lavoratore, sia ai lavoratori agricoli in cerca di occupazione, che potranno inserire le competenze e le disponibilità sul territorio, cercare un'offerta di lavoro e inviare la propria candidatura. Oltretutto, è anche un'opportunità per i giovani che cercano un lavoro stagionale e per i percettori di sussidi, poiché la versione 2.0 dell’app è completamente integrata con il sistema Dol (Domanda e offerta di lavoro), accessibile agli operatori dei Centri per l’impiego e a tutti i soggetti accreditati all’intermediazione del mercato del lavoro, inclusi gli enti bilaterali dell’agricoltura se iscritti all’Albo di Anpal. Con questa app abbiamo finalmente uno strumento rivoluzionario e veloce per rispondere fattivamente alle esigenze attuali e future del settore agricolo” – conclude Gallinella.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK