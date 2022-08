Gallinella (Impegno Civico): senza tetto presso gas a rischio produzioni agroalimentari

"L’impatto degli aumenti del prezzo del gas sulle produzioni agroalimentari rischia di essere devastante. Mentre alla borsa di Amsterdam si superano i 240 euro a megawattora, in Italia le imprese annunciano aumenti da capogiro per i consumatori che si ritroveranno a pagare, ad esempio, una passata di pomodoro rincarata del 73 per cento sullo scaffale. L’unico modo per poter continuare a produrre, infatti, sarà quello di riversare sul consumatore l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia che impattano in maniera rilevanti sui costi aziendali, altrimenti si rischia il blocco della produzione agroalimentare made in Italy. Se nel lungo periodo potremo mitigare la spesa energetica delle imprese del comparto primario grazie ai bandi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in merito all’agrisolare, all’agrivoltaico e per la realizzazione di impianti di biometano, nel breve dobbiamo necessariamente intervenire in ambito comunitario per calmierare i prezzi del gas, stabilendo un tetto massimo da ottenere attraverso una battaglia comune da condurre assieme sui tavoli europei”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella, esponente di “Impegno Civico” e presidente della Commissione Agricoltura della Camera.

“Per questo è importante che venga accolto quanto prima – aggiunge - l’appello del ministro degli Esteri, Luigi DI Maio, alle altre forze politiche in cui viene richiesto di attribuire esplicitamente un mandato chiaro all’attuale Governo Draghi, in carica per gli affari correnti, sui tavoli europei in vista dell’imminente autunno, che si preannuncia drammatico e caldo. Mentre sarà importante rinnovare l’IVA agevolata al 5 per cento sul gas stabilita dallo stesso Esecutivo Draghi e in scadenza a fine settembre”.

“I maggiori costi che stanno subendo le imprese agricole, ma soprattutto quelle agroindustriali di trasformazione, come già preannunciato da alcune aziende si ripercuoteranno inevitabilmente sui consumatori – dichiara Gallinella (IC) – i quali, già oggi, devono affrontare la più alta inflazione dal 1986, con un carrello della spesa il cui costo è aumentato di oltre il 9 per cento”.

“Per la sicurezza alimentare nazionale e per garantire che le imprese italiane del comparto primario continuino ad operare in maniera sostenibile è necessario intervenire nel più breve tempo possibile in sede comunitaria”, conclude l’esponente di ‘Impegno Civico’.