Gallinella (Impegno Civico): su appello Cia, siamo pronti a proseguire lavoro a tutela Made in Italy agroalimentare

A tutto il mondo agricolo, vittima di una ‘tempesta perfetta’ da inizio anno, va la nostra vicinanza. Non possiamo che accogliere, pertanto, l’appello del presidente della CIA, Cristiano Fini, di aprire un dibattito sulle proposte per fronteggiare le maggiori problematiche che attanagliano il comparto primario in questo momento. ‘Impegno Civico’ è pronto a continuare il lavoro a tutela dell’agroalimentare made in Italy”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella, presidente della commissione Agricoltura della Camera e candidato capolista al proporzionale in Umbria per ‘Impegno Civico con Luigi Di Maio’.

“Con il tetto europeo al prezzo del gas, riusciremo ad abbassare il costo delle bollette per famiglie e imprese – prosegue – su cui sarà importante rinnovare l’aliquota IVA agevolata al 5% sul gas come già fatto nell’ultimo anno dal Governo Draghi. Occorre, poi, continuare con i crediti d’imposta sul gasolio agricolo e per i pescatori, che abbiano esteso solo per questi ultimi anche al secondo trimestre 2022”.

“Per fronteggiare la crisi idrica, la quarta in pochi anni, è necessario velocizzare il piano per i piccoli e grandi invasi – aggiunge Gallinella (IC) – Per la gestione della fauna selvatica, cresciuta in maniera incontrollata e su cui siamo già riusciti ad ottenere la nomina di un commissario ad hoc per la Peste Suina Africana, stavamo lavorando alla modifica della Legge 157 ma la caduta anticipata del Governo ha interrotto il lavoro con le Regioni e occorrerà riprenderlo il prima possibile”.

“Alla luce della fine anticipata della Legislatura – dichiara – solo con la prossima Legge di Bilancio potremo concedere sostegni per l’acquisto di mangimi e fertilizzanti. Mentre, per il futuro, continueremo a farci promotori delle innovazioni in agricoltura, ad iniziare dalle TEA (Tecniche di Evoluzione Assistita) che possono svolgere un ruolo determinante per il consumo degli input produttivi nel solco della transizione ecologica” conclude Gallinella (Impegno Civico).