Gallinella (M5S): Agroalimentare di qualità modello da replicare per vincere sfide sostenibilità

Il sistema di identificazione geografica nazionale, con le sue 841 tra Dop-Igp e Sgt in grado di generare 16,6 miliardi di euro e di imporsi sui mercati esteri, deve essere il fulcro del futuro dell’agroalimentare italiano. Il lavoro di analisi dei dati, di cui mi congratulo con gli autori, ci dà chiaramente l’idea di come il made in Italy agroalimentare di qualità coinvolga l’intero territorio nazionale, creando valore aggiunto. Lo dimostra la crescita delle IG minori che conquistano un 4 per cento sul valore totale della produzione”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, a margine del XIX Rapporto Qualivita-Ismea presentato oggi al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

“Con la sua organizzazione avanzata che non ha eguali in Ue e un sistema di controlli efficace - prosegue -, l’IG agroalimentare deve essere un modello da replicare, in grado di cogliere i nuovi bisogni dei consumatori in un’ottica di filiera corta. La sfida che ci attende è proprio quella della sostenibilità e delle 27 riforme da attuare previste dalla ‘Farm to Fork’”.

“Dobbiamo essere capaci di ammodernare velocemente i disciplinari per recepire al loro interno i nuovi criteri di sostenibilità su cui già il 54 per cento dei Consorzi sta lavorando concretamente. All’Italia dell’agroalimentare di qualità vanno i miei più sentiti auguri per lasciarsi alle spalle finalmente una pandemia che non è riuscita a intaccarne la portata ma ne ha anzi aumentato il valore per le singole filiere” conclude Gallinella.