Gallinella (M5S): Domani a Montecitorio presentazione modello di calcolo sostenibilità imprese agricole

“Si terrà domani, alle ore 12:00, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati l’incontro ‘La Sostenibilità Conta: il modello per valutare le performance ambientali in agricoltura’ dove verrà illustrato da Silvio Franco, Angelo Martella ed Elisa Biagetti del team di ricerca dell’Università della Tuscia il modello, il suo approccio scientifico, il funzionamento del software e i risultati ottenuti in un recente progetto relativo al pomodoro da industria”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura e promotore dell’iniziativa.

“Nonostante l’attuale periodo di instabilità internazionale - aggiunge -, infatti, la transizione ecologica mantiene il suo ruolo strategico e cruciale per il futuro dei comparti produttivi, a iniziare da quello agricolo. Presenteremo un software online per il calcolo dell’impatto delle singole produzioni agricole che consente di valutare il bilancio ecologico tra l’offerta e la domanda di capitale naturale in un sistema produttivo agricolo. Calcolare la sostenibilità ci permetterà di avere una misurazione oggettiva al fine di produrre in modo meno impattante sull’ambiente e le sue risorse, nel mondo meno invasivo possibile per rendere sempre più virtuosa la produzione agricole”.