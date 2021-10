Gallinella (M5S): Mims emani decreto per revisione mezzi agricoli

La sicurezza sul lavoro deve essere una prerogativa della politica ma, per migliorare gli standard, è necessario che alle norme venga affiancata una adeguata e costante formazione. L’iniezione di risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sarà determinante per innovare l’attuale parco macchine sostituendo le più obsolete e, pertanto, più insicure e inquinanti ma non sarà certamente sufficiente per raggiungere il traguardo”. Lo ha dichiarato il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura, al convegno ‘Obiettivi e priorità del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione’ organizzato dall’Inail presso EIMA International, la rassegna mondiale delle macchine e delle attrezzature per l'agricoltura e il giardinaggio e la relativa componentistica in corso di svolgimento a Bologna.

“Sono trascorsi oltre sette anni da quando il legislatore ha deciso di introdurre la revisione dei mezzi agricoli - ha aggiunto Gallinella -. Da allora, però, il decreto attuativo non ha ancora visto la luce e ciò non è più procrastinabile. La parte tecnica, propedeutica alla stesura della norma, mi risulta conclusa e quindi attendo che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile proceda velocemente all’emanazione perché il numero non trascurabile di decessi in agricoltura dipende anche da questo. Infine, è necessario rafforzare l’Inail affinché si aumentino i controlli” conclude.