Gelate: Lizzi (Lega), Ue investa su ricerca e fornisca strumenti adeguati per aiuti

“La ricerca potrebbe dare una grossa mano con risposte concrete e scientifiche ai settori ortofrutticolo e vinicolo alle prese con le gelate dello scorso mese, essendo quanto mai necessario un cambio di passo sulle New Breeding Techniques e la loro regolamentazione, così da dare un maggiore impulso per creare varietà più resistenti al freddo o che possano ritardare il ciclo vegetativo e posticipare lo sviluppo fenologico evitando gli effetti delle gelate”.

È intervenuta così nella sessione plenaria della scorsa settimana a Bruxelles l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, in merito al grave impatto della gelata di primavera sui coltivatori di frutta e viti da vino.

“Possiamo mettere in pratica già oggi tecniche agronomiche e strumenti, come i giusti impianti di irrigazione per proteggere fiori e gemme, che devono trovare una via privilegiata negli investimenti dello sviluppo rurale, questo servirebbe per proteggere le colture dalle gelate e dare corpo al tema della sostenibilità con le giuste risorse. L’acqua –ha provocato l’europarlamentare friulana- serve nei campi, non certamente per annacquare il vino”.

“Per aiutare in particolare il settore vitivinicolo è necessario, inoltre, analizzare quali siano le difficoltà che hanno gli agricoltori nella corretta gestione del rischio e cosa serva per avere un impianto assicurativo appetibile. Essendo la gelata tardiva considerata assicurabile, le Regioni–conclude Lizzi- hanno bisogno, nel più breve tempo possibile, di flessibilità e di strumenti ad hoc per essere in grado intervenire”.