Gennaio 2022: Assemblee Zonali Elettive per gli associati di Confagricoltura Alessandria

"Se il 2021 è stato il primo anno della ripartenza e della rinascita dalla pandemia e dalla crisi economica, ci auguriamo che nel 2022 si possa vivere sempre più sereni e fiduciosi. Per un confronto sano e produttivo con la base associativa, dopo l’interruzione forzata di un’edizione, Confagricoltura Alessandria ha confermato l’appuntamento delle Assemblee di Zona nei prossimi giorni di gennaio” afferma il presidente provinciale Luca Brondelli di Brondello. Ogni Assemblea incomincerà con una parte privata dedicata al rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2022-2025. Gli incontri, che costituiscono il momento di maggiore aggregazione nei cinque centri zona di Acqui Terme-Ovada, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona, nella parte pubblica, svolta con il contributo di GEOCAP, permetteranno ai dirigenti e agli associati di porre sul piatto le questioni di maggior interesse locale, ragionare sull’annata agraria appena trascorsa ed esaminare temi di ambito sindacale, tecnico ed economico. In particolare, vi sarà un approfondimento sulla Riforma della Politica Agricola Comune 2023-2027 a cura del responsabile economico di Confagricoltura Alessandria, Roberto Giorgi. Il calendario assembleare: Alessandria lunedì 17 gennaio alle ore 9.30 presso la Sala polifunzionale della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Via Remotti, 43 nella Frazione San Michele di Alessandria. Tortona martedì 18 gennaio alle ore 9 presso la Sala convegni Hotel Ristorante "Il Carrettino" in Strada provinciale per Pozzolo Formigaro, 15 a Rivalta Scrivia, Rivalta Nuova. Acqui Terme-Ovada venerdì 21 gennaio alle ore 9.30 presso la Sala conferenze Hotel “La Meridiana" in Piazza Duomo, 4 ad Acqui Terme. Novi Ligure lunedì 24 gennaio alle ore 9.30 presso il Salone del Dopolavoro Ferroviario in Piazza Falcone e Borsellino, 16 a Novi Ligure. Casale Monferrato venerdì 28 gennaio alle ore 9.30 presso il Salone Tartara in Piazza Castello, 2 a Casale Monferrato. Saranno rispettate le normative vigenti in materia di distanziamento e sanificazione. È necessario presentarsi muniti di Green Pass e mascherina.

