Genome editing, Patuanelli: ora quadro Ue perché fondamentali per garantire produzione cibo quantita e qualità, superare ogm. VIDEOINTERVISTA

"Oggi il tema è quello del costo dell'energia e delle materie prime, con il loro impatto sulle filiere produttive ed in particolare sull'agro alimentare. Dobbiamo diversificare le fonti, sia energetiche che delle materie, comprese questo quelle alimentari. Dobbiamo diversificare le fonti di approvvigionamento delle materie prime alimentari come quelle dell'energia e affrontare questa fase tutti insieme, i paesi europei devono avere la capacità di mettere a disposizione gli stock alimentari presenti, penso per il grano la Francia, la Germania, l'Ungheria, serve uno sforzo per guardare a questo momento senza egoismo".

Così Stefano Patuanelli, Ministro delle Politiche Agricole, a margine dell'evento "L'innovazione creativa al servizio della ripresa economica", organizzata al Senato dal Gruppo Movimento Cinque Stelle.

"Il tema della ricerca e sviluppo in particolare sul genoma editing è fondamentale per garantire la capacità produttiva con specie che siano resistenti ai cambiamenti climatici per coltivazioni in ambienti estremi, con maggiore capacità di rispondere alle fitopatologie", spiega poi alla domanda di AGRICOLAE. "Dunque è necessaria una cornice europea, è necessario fare capire che non stiamo tornando agli OGM. Le tecniche di potenziamento genomico sono fondamentali per produrre cibo in quantità e di qualità, consumando meno input ambientali".