GERMANIA, MINISTRO KLOCKNER: GRANDE SUCCESSO L’AUMENTO DEL BILANCIO AGRICOLO UE. FLESSIBILITA PAC OCCASIONE PER RAFFORZARE AREE RURALI E COESIONE EUROPA

Secondo i calcoli iniziali, ipotizziamo che il volume finanziario della Germania rimarrà pressoché invariato nei sette anni in media . Per le aree rurali in particolare, sono disponibili in media il 5,5% in più di fondi. Anche il Fondo europeo per la ricostruzione contribuisce a questo. Allo stesso tempo, la flessibilità nell'uso dei fondi per la politica agricola comune ( Pac ) è chiaramente aumentata. Gli Stati membri possono quindi tenere maggiormente conto delle loro caratteristiche strutturali. Anche questo è un segnale importante . Perché rafforzare le aree rurali e promuovere condizioni di vita equivalenti è una questione sociale cruciale e garantisce la coesione interna non solo tra città e paese, ma anche all'interno dell'Unione Europea" conclude il ministro.

