GERMANIA, MINISTRO KLOECKNER: STOP A NAZIONALISMI, SERVE COESIONE EUROPEA E MERCATO UNICO. NON UTILIZZARE FONDI DELLA RISERVA CRISI UE PER AGRICOLTURA

Il ministro federale Julia Klöckner fa appello alla coesione europea alla videoconferenza dei ministri dell'agricoltura dell'UE, sottolineando l'importanza del mercato interno, scrive in una nota il ministero dell'agricoltura tedesco.

Il tema è stato l'impatto della pandemia di coronavirus sull'agricoltura e la pesca europee: il commercio internazionale è limitato e la domanda di cibo da parte di grandi clienti come operatori di mensa e ristoranti è significativamente ridotta. A causa delle restrizioni, i lavoratori stagionali non sono disponibili per il raccolto e la semina e molti pescatori non possono più lavorare. La Commissione europea ha reagito e ha lanciato un pacchetto di aiuti da 80 milioni di euro. Tra le altre cose, ciò offre una maggiore flessibilità nei programmi di sostegno del mercato, nel concedere sussidi per la pesca e nella possibilità di ammasso privato, ad esempio latte scremato in polvere e carne bovina.

In questo contesto, il Ministro federale ha fatto appello alle sue controparti affinché non dimenticassero lo spirito europeo, nonostante tutti gli sforzi per la propria economia nazionale: “È stato evidente nella crisi, in particolare, che il mercato unico europeo e la coesione sono risorse importanti. Rendono l'Europa forte e sicura. Le catene di approvvigionamento transfrontaliere e la libera circolazione delle merci sono essenziali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per i cittadini. Ed è per questo che ammonisco contro il "nazionalismo dei consumatori". Non dobbiamo mettere a repentaglio i risultati del mercato interno ".

La crisi COVID 19 ha messo in luce i punti di forza e di debolezza sistemici dell'UE, ha continuato Julia Klöckner. La lezione da trarre dalla crisi è quella di rendere il sistema più resistente. L'approvvigionamento alimentare in particolare è più importante che mai. Gli agricoltori dovrebbero essere sostenuti per lavorare in modo più sostenibile e quindi generare più protezione ambientale, sicurezza alimentare e innovazione, ma anche competitività.

Allo stesso tempo, il ministro ha chiarito che ulteriori aiuti dovrebbero essere decisi sulla base dell'attuale sviluppo del mercato. “Per sostenere l'agricoltura, abbiamo deciso un pacchetto di misure a livello nazionale ed europeo. Lo usiamo per garantire reddito e mezzi di sussistenza, è buono e giusto. Di conseguenza, dobbiamo monitorare l'impatto e il mercato. Perché per me è importante che un ulteriore aiuto potenziale sia sempre mirato, su misura e conveniente ".

Klöckner continua a ritenere che non sia necessario utilizzare i fondi della riserva di crisi dell'UE. Dovremmo utilizzare preliminarmente i fondi che sono già stati pianificati ma non ancora esauriti, così da essere impiegati per misure di mercato o, ad esempio, margine di manovra nel Fondo europeo di garanzia per l'agricoltura. Una stretta sulla riserva di crisi significherebbe una riduzione dei pagamenti diretti per i nostri agricoltori.

La riserva di crisi dell'UE per l'agricoltura è stata creata con la riforma della politica agricola comune (PAC) del 2013. È alimentato da fondi che gli stessi agricoltori forniscono tagliando i pagamenti diretti di circa l'1,5 per cento. La riserva di crisi non è mai stata utilizzata. Il denaro non utilizzato verrà restituito agli agricoltori nel successivo esercizio finanziario. Allo stesso tempo, i pagamenti diretti verranno nuovamente tagliati per formare la nuova riserva. Nel 2020 il fondo di crisi includerà circa 478 milioni di EUR.

