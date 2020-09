Germania, si lavora per contenere peste suina africana e sulla gestione forestale. Klöckner: Sulla Pac premiare gli agricoltori europei. Improbabile accordo Mercosur

Alla Conferenza dei Ministri dell'Agricoltura (AMK) a Weiskirchen, il ministro federale per l'alimentazione e l'agricoltura, Julia Klöckner , ha sottolineato che il contenimento della peste suina africana (ASF) è uno sforzo nazionale. L'AMK ha inviato un chiaro segnale a questo proposito: l'ASP può essere padroneggiato insieme solo se ognuno agisce nell'ambito delle proprie responsabilità, la necessita è che si adottino ulteriori misure efficaci, come la delimitazione precisa della zona infetta. Queste e altre misure devono essere applicate in modo coerente ", ha affermato il ministro.

Così in un comunicato stampa il Ministero dell'agricoltura tedesco.

Rafforzare la foresta come protettore del clima

I ministri hanno anche discusso i premi per i servizi ecosistemici della foresta, in particolare il suo ruolo nella protezione del clima. Il ministero federale aveva già istituito all'inizio dell'anno un gruppo di lavoro di esperti con rappresentanti del governo federale, degli stati federali, delle associazioni forestali e degli scienziati per sviluppare un modello.

Il ministro federale ha dichiarato: "Le foreste e la gestione forestale sostenibile in Germania sono i nostri migliori combattenti nella protezione del clima. Allevia l'atmosfera di circa 127 milioni di tonnellate di CO2 ogni anno. Vogliamo premiare questo risultato, ma dobbiamo progettarlo in modo tale che non porti a che le foreste non siano più coltivate, il che contribuirebbe anche all'ulteriore diffusione del coleottero della corteccia.

Il ministro federale ha anche chiarito che la foresta dovrebbe svolgere un ruolo importante nell'imminente distribuzione dei fondi del Fondo per l'energia e il clima: "Se valutiamo le emissioni di CO2, al contrario, dobbiamo anche investire in modo permanente nella foresta come il più grande serbatoio di CO2. Dobbiamo onorare e mantenere questo risultato di protezione del clima ".

Politica agricola comune / accordo del Mercosur

Alla conferenza, gli Stati federali hanno anche espresso il loro sostegno all'ambizioso approccio adottato dalla Presidenza tedesca del Consiglio per riformare la politica agricola europea. La nuova politica agricola - secondo le proposte della Presidenza tedesca - dovrebbe includere ancora più da vicino la protezione del clima e dell'ambiente. Allo stesso tempo, gli agricoltori devono essere ricompensati per questi servizi in modo che l'agricoltura europea rimanga competitiva.

Un altro argomento è l'accordo Mercosur. Il ministro federale Julia Klöckner ha ribadito la sua posizione qui. È scettica sulla ratifica. Attualmente non sembra che gli obiettivi ambientali, importanti per gli europei, saranno raggiunti da un paese come il Brasile. "Se alla fine non è così, la ratifica in sospeso è più che in discussione", sottolinea Julia Klöckner . Gli stati federali hanno condiviso le preoccupazioni del ministro federale per la deforestazione in corso della foresta pluviale.