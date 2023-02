Gestione del rischio, Agabiti (Asnacodi): partenza di Agricat è segnale per il mercato e per gli agricoltori

"Accanto agli strumenti mutualistici si attiva finalmente Agricat. Partire nel 2023 è la scelta giusta, per dare un segnale al mercato e agli agricoltori, speriamo che il regolamento arrivi presto e questo sarà l'anno zero, non abbiamo altre chance. Dobbiamo non fare danni, far avere la sensazione di questa nuova opportunità che deve essere un veicolo per estendere il sistema su tutto il territorio nazionale".

Così Albano Agabiti, presidente Asnacodi, in occasione del XX convegno nazionale sulla gestione del rischio in agricoltura organizzato ad Assisi organizzato dal CESAR.

"Ora mancano 180 milioni per chiudere il 2022, siamo in ritardo, e questo segue le belle sensazioni del 2021. Siamo quindi tornati al problema di due anni fa ed ora siamo già fuori con i tempi, in un momento in cui i rapporti con le banche non è il precedente, con tassi minimo del 3%. Oggi abbiamo già diversi fondi operativi, il gradimento degli agricoltori è altissimo, ma ancora non abbiamo erogato i fondi, parliamo di circa 20 milioni, serve una soluzione immediata e precisa per dare il via a tutti gli strumenti di gestione del rischio, soprattutto per quanto riguarda il settore delle stalle. Per il 2024 dobbiamo già iniziare a pensare a come armonizzare Agricat con tutti gli altri strumenti assicurativi, ma il principale sforzo da fare è partire in questa stagione nuova per contaminare il territorio nazionale e tutte le colture non assicurate, per mettere a disposizioni questi strumenti mutualistici volontari, così da ampliare la platea. Per fare questo serve un coinvolgimento forte delle amministrazioni regionali, soprattutto attraverso la difesa attiva e poi con strumenti più raffinati per comunicare con gli agricoltori", conclude Agabiti.