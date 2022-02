Gestione del rischio, Asnacodi: Sfida epocale ma anche opportunità. Sfruttare tecnologie e digitale

Si è tenuto oggi, ad Assisi, il XIV Convegno nazionale sulla gestione del rischio in agricoltura organizzato Ce.S.A.R. Umbria (Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale dell'Umbria) e ASNACODI Italia (Associazione Nazionale Condifesa Italia) in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia.

Il presidente di Asnacodi, Albano Agabiti, ha dichiarato: «Stiamo vivendo un cambio epocale per il nostro mondo una sfida, ma anche un'opportunità, che dobbiamo affrontare e sfruttare tenendo in considerazione in primis la sostenibilità degli strumenti di gestione del rischio, per gli agricoltori, per il pubblico e per le compagnie. Al nostro servizio per raggiungere questo importante obiettivo abbiamo a disposizione gli strumenti tecnologici; come ASNACODI Italia abbiamo messo in campo un'importante trasformazione digitale, un investimento straordinario che non è più procrastinabile né per il mondo agricolo in generale né per le istituzioni».

Si aggiunge Andrea Berti, direttore di ASNACODI Italia: «Le aziende agricole del nostro Paese, i Condifesa del panorama Asnacodi Italia, le istituzioni e tutto il sistema della Gestione del Rischio deve impostare una vera e propria strategia di risk management a 360 gradi. Questo cambio di approccio, fortunatamente, è già in corso, prova ne sono i valori assicurati che risultano in crescita. Evoluzione che deve continuare anche in quest'annata, appena iniziata».