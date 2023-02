Gestione del rischio, Frascarelli (Ismea): fondamentale aumentare conoscenza strumenti tra agricoltori. Integrare fondo mutualistico e polizze agevolate

“Sul piano strategico della Pac c’è una scheda di intervento che fa parte delle quattro tipologie di intervento sulla gestione del rischio (polizze agevolate, fondi mutualità danni, fondi mutualità reddito, fondo mutualistico nazionale). Ebbene, su questa scheda c’è scritto chiaramente quali sono gli obiettivi, ossia riequilibrio territoriale della gestione del rischio, un riequilibrio settoriale e il sostegno del sistema assicurativo con un equilibrio che permetta di operare.”

Così Angelo Frascarelli, presidente Ismea, nel corso del XV Convegno Nazionale sulla Gestione del Rischio in Agricoltura.

“Il fondo mutualistico nazionale sarà capace di rispondere a questi obiettivi? Penso di sì in base ad alcune scelte fatte, come l’aumento delle risorse. Le risorse del piano strategico Pac per la gestione del rischio sono 731 mln l’anno, risorse davvero importanti. Merito poi va dato al Masaf per aver portato a compimento il Pgra in tempi rapidi, è un risultato importante e non banale. Ebbene, questo Pgra risponde a quegli obiettivi, stimolando la copertura per altri settori e inserendo anche una percentuale più alta per i nuovi assicurati. Forse questo non basterà, perché è necessario far crescere la conoscenza di questi strumenti tra tutti gli agricoltori. Bisogna far capire i vantaggi per le imprese e dunque ampliare la conoscenza su tutto il territorio. Bisogna poi lavorare affinché i due strumenti, quello del fondo mutualistico e quello delle polizze agevolate, siano più integrati.”