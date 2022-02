Gestione del rischio, Gallinella: Migliorare ma fatti molti passi in avanti. Bene da Mipaaf Fondo mutualistico nazionale

“Questo è un importante momento su un tema fondamentale e ricordo come il ministero si è impegnato nella costruzione di quel nuovo strumento che è il fondo di mutualizzazione nazionale. In questi anni sono cambiate tante cose, le assicurazioni sono intervenute per coprire alcune questioni, sono stati introdotte nel passato alcuni strumenti come la stabilizzazione del reddito e che forse non ha funzionato come speravamo anche a causa di livelli di accesso un po’ complicati. Sono state introdotte tante risorse con la passata programmazione Pac che ora sta andando a termine per quanto riguarda l’assicurazione, c’è poi tanta differenza tra regione e regione su questo tipo di strumento, da qui allora l’idea di uno strumento nazionale.

Momenti come questi sono importanti per sapere quali sono le novità, qui c’è il cuore dell’entusiasmo e il cuore della strategia.

C’è sempre da migliorare ma molto passi in avanti sono stati fatti.”

Così Filippo Gallinella, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera nel corso del XIV Convegno nazionale sulla gestione del rischio in agricoltura.