Gestione del rischio, Morroni (Regione Umbria): positiva la nascita del fondo mutualistico nazionale

"La salvaguardia della redditività delle aziende agricole è condizionata dalla crisi di mercato. Nel periodo 2014-2020, con il regolamento Omnibus è stata ampliata la possibilità di utilizzare diversi nuovi strumenti. La nuova programmazione dà un nuovo impulso a nuovi strumenti della gestione del rischio. Va ampliato l'uso dei fondi mutualistici, coinvolgendo direttamente l'agricoltore, una svolta culturale. Il fondo nasce per soccorrersi vicendevolmente, mettendo da parte risorse proprie ma comuni. Gli imprenditori agricoli associati condividono così il rischio, un auto-assicurazione che rimane sempre a disposizione se non utilizzata. Sono strumenti complementari alle polizze assicurative per eventi non coperti da queste ultime. Serve però che il sistema sia sostenibile, attraverso un'analisi dei dati e serve implementare il sistema della conoscenza con la formazione e l'informazione. Infine vanno semplificate le procedure per l'ammissibilità delle spese, da parte del Mipaaf. Ci sono ancora difficoltà normative nella gestione del rischio, per questo dobbiamo mettere a sistema tutti gli strumenti, in una logica di ottimizzazione che ne faciliti l'utilizzo. Le regioni hanno accolto con favore la volonta del ministro di far nascere il fondo mutualistico nazionale, così da favorire l'allargamento della base assicurata". Così Gabriele Roberto Morroni, assessore politiche agricole Regione Umbria, nel corso del XIV edizione del Convegno Nazionale Gestione del Rischio in Agricoltura, organizzato da CESAR, ASNACODI Italia, DSA3-UNIPG.