Gestione del rischio, Pagliardini (Agea): lavorare sull’accertamento del danno e sul veloce risarcimento

"Abbiamo messo a punto un sistema che per gli aiuti comunitari ha raggiunto un livello di erogazione molto veloce. Dal 2011 al 2021 Agea ha erogato oltre 1 miliardo di risorse pubbliche, a fronte di un sistema comunicatorio molto rigido. Rispetto alle domande di pagamento presentato siamo riusciti ad erogare più del 99% delle richieste fino al 2020, ma quello che conta di più. Anche nel 2021 abbiamo pagato le richieste del 2021 oltre l'80%, a conferma dell'accelerazione del processo, tanto da aver gestito oltre 1 milione di polizze negli ultimi anni. Dovremo lavorare insieme per la prossima programmazione, così da ottimizzare l'interazione tra il sistema pubblico e quello agricolo. Ci rimane da affrontare il problema degli aiuti nazionali in zootecnica. Qui tutti stanno lavorando in sinergia, ma per avere certezze per l'erogazione pubblica dovremo impegnarci tutti per ottenere un risultato soddisfacente. Il sistema della gestione del rischio non è scollegato da quello degli aiuti e coinvolge attivamente le aziende agricole. Si parla di bioeconomia ma serve un sistema informativo agricolo nazionale e unico, che supporti nella gestione dei dati le esigenze delle imprese e di tutto il sistema. Il Sian ha svolto sempre questa azione di supporto rimanendo al passo con i tempi: oggi le tecnologie sono potentissime e ci consentono di gestire tutti i dati territoriali in maniera precisa, anche utilizzando i satelliti del progetto Copernicus o le foto rilevazioni analizzate dalle intelligenze artificiali. Questa è un punto di partenza per l'accertamento del danno e quindi del risarcimento agli agricoltori. Dal 1° gennaio dell'anno prossimo partiremo con una nuova programmazione basata sugli ecoschemi e servirà un monitoraggio molto preciso". Così Gabriele Papa Pagliardini, Direttore generale Agea, nel corso del XIV edizione del Convegno Nazionale Gestione del Rischio in Agricoltura, organizzato da CESAR, ASNACODI Italia, DSA3-UNIPG.