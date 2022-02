Gestione del rischio, Patuanelli: Politiche di sostegno si avvicinino al modello americano

"La gestione del rischio oggi vede altri elementi che devono essere affrontati. A differenza di altri settori produttivi, dove la marginalità riesce ad ammortizzare questo aspetto, nel mondo agricolo questo non è pensabile, proprio perché la marginalità è troppo bassa. Ogni distorsione di mercato interviene sulla redditività dell'agricoltore: tutte le politiche economiche di sostegno devono avvicinarci al modello americano. Parliamo del prelievo del 3% previsto dal Primo Pilastro, così da allocare risorse proprio per il rischio. Dunque è necessario confrontarsi sul come educare alla cultura della gestione del rischio gli imprenditori agricoli, a cui va spiegato cosa comporta un'assenza di questo aspetto. Ad esempio c'è il concetto di prevenzione, aiutato dalle tecnologie. Il vero tema è la garanzia del reddito per l'agricoltura, per questo dobbiamo tornare alla gestione delle risorse attraverso innovazione, sviluppo. Certo la PAC non è la riforma dei nostri sogni, ma è un compromesso positivo: poter prelevare dal Primo Pilastro il 3% delle risorse per il fondo mutualistico nazionale conferma che in Europa, quando ci sono idee innovative, c'è ascolto. Nel piano strategico nazionale avevamo previsto il condizionamento dei pagamenti in funzione della sottoscrizione di una polizza assicurativa, ma abbiamo dovuto recedere da questa ipotesi, ma vogliamo comunque procedere attraverso altri campi. Le aziende si assicurano solo quando la zona è a rischio elevato. La copertura della politica disincentiva questo circolo vizioso, puntando sul fondo mutualistico, così da garantire la copertura di una fascia di danno, quella più bassa. In questo modo il mondo dell'assicurazione privata avrà una copertura. La transizione deve riguardare la capacità di far funzionare le cose: non è un problema di risorse, ma della loro riallocazione nei tempi giusti". Così Stefano Patuanelli, Ministro per le Politiche agricole, nel corso del XIV edizione del Convegno Nazionale Gestione del Rischio in Agricoltura, organizzato da CESAR, ASNACODI Italia, DSA3-UNIPG.