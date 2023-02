Gestione del rischio, Zaganelli (Ismea): Italia all’avanguardia. Fondo mutualistico nazionale centrale per tutelare agricoltori e produzioni

“Siamo la prima nazione che ha affrontato la gestione del rischio in agricoltura in maniera organizzata con una normativa all’avanguardia e questi che è stato riconosciuto anche a livello internazionale. L’anniversario dei cinquant’anni di attività dei consorzi di difesa sono la dimostrazione di come abbiamo affrontato in maniera strutturale una tematica che oggi è al centro del dibattito nazionale e internazionale.”

Maria Chiara Zaganelli, direttore generale Ismea, nel corso del XV Convegno Nazionale sulla Gestione del Rischio in Agricoltura.

“Nonostante gli sforzi fatti l’impegno che ci viene richiesto è sempre più sfidante a causa dei cambiamenti climatici e degli eventi catastrofali. È necessario un cambio di passo e lo stiamo già facendo come dimostrato in questi ultimi anni, dove si è mostrata particolare attenzione per gli strumenti di gestione attiva del rischio come implementazione di sistemi di coltivazione diversa, maggiore attenzione all’uso del suolo o delle acque e dei sistemi di concimazione e l’utilizzo della tecnologia. Accanto alla gestione attiva c’è la necessità di un trasferire questi rischi su terzi, ovvero le compagnie di assicurazione. L’impegno del settore assicurativo è crescente ma la sfida è sempre più ampia. L’Italia si è fatta perciò promotrice di un nuovo strumento di gestione del rischio in ambito Ue, ovvero il fondo mutualistico nazionale per offrire una copertura di base a tutti gli agricoltori. La finalità è cercare una migliore distribuzione sul territorio di una gestione del rischio nel settore agricolo, vogliamo stimolare una cultura della gestione del rischio per tutelare la produzione del paese.”