Giansanti (Confagricoltura): ricerca e innovazione contro lo spreco alimentare

Lo spreco alimentare coinvolge tutti e riguarda molti aspetti della vita quotidiana, dalle decisioni e azioni pubbliche ai comportamenti individuali, perché rappresenta, oggi, il più grande paradosso del nostro tempo. La perdita e lo spreco di cibo comportano una pressione sull'ambiente e sulle risorse naturali utilizzate che può essere evitata. Lo ha dichiarato Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e coordinatore di Agrinsieme, intervenendo alla presentazione 'Il caso Italia' 2023 di Waste Watcher International Observatory on Food and Sustainability, che si è svolta oggi in vista della X^ Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare del 5 febbraio, su iniziativa della campagna Spreco Zero di Last Minute Market e dell'Universita' di Bologna, su monitoraggio Ipsos.

“Tre fenomeni di certo caratterizzeranno il nostro prossimo futuro: l'aumento della popolazione e del PIL mondiale e la diminuzione della superficie agricola disponibile – ha proseguito Giansanti -. Questo impone una riflessione immediata sulla necessità di tutelare le risorse naturali che richiede risposte efficaci, anche alla luce degli shock esterni prodotti dalla pandemia, dalla guerra e dai cambiamenti climatici”.

Occorrono nuove azioni per acquisire una maggiore consapevolezza sul ruolo che ognuno può avere nella riduzione dello spreco e nel contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare. “Importante è quello della ricerca e dell’innovazione per fornire nuove soluzioni – ha sottolineato il presidente di Confagricoltura e coordinatore di Agrinsieme -. La ricerca può contribuire alla riduzione delle problematiche fitosanitarie e sanitarie che comportano scarti della produzione; le innovazioni ad aumentare la shelf life dei prodotti”.

“Diversamente da ciò che avviene nei Paesi in via di sviluppo, dove le perdite nella fase del consumo sono in sostanza nulle, nei Paesi come il nostro le perdite maggiori avvengono nella fase del consumo – ha aggiunto-. Per ridurre le perdite alimentari, è necessario anche intervenire sulle logiche commerciali sfavorevoli, che determinano lo scarto di prodotti di calibro troppo piccolo o esteticamente non attraenti, ma anche eccedenze produttive per rispettare le forniture contrattualizzate”.

Giansanti ha infine dichiarato come la riduzione degli sprechi e delle perdite alimentari sia una sfida, ma anche un’opportunità per trasformare con successo i sistemi agroalimentari rendendoli più efficienti e sostenibili, riducendo il loro impatto sul pianeta e garantendo la sicurezza alimentare.

“L'agricoltura è già parte attiva e in molti casi protagonista di percorsi di transizione energetica ed ambientale, ma deve esserlo sempre di più consolidando investimenti e buone pratiche”, ha concluso.