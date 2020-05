GIANSANTI, CONFAGRICOLTURA, SUL NYT: NON E’ COME COGLIERE UNA MELA DA UN ALBERO. ORGANIZZATI VOLI PER PORTARE MANODOPERA IN ITALIA

"L'agricoltura non è come cogliere una mela rossa da un albero", spiega al New york Times il presidente "di una delle maggiori organizzazioni agricole d'Italia" Massimiliano Giansanti al New York Times che oggi apre sulla manodopera in agricoltura. "Lungi dall'essere l'idillio dell'Eden dell'immaginazione italiana, l'agricoltura è un'industria moderna a cielo aperto che richiede competenza, impegno e flessibilità", aggiunge. "Oggi la maggior parte degli italiani che consultano la piattaforma Agrijob messa a punto da Confagricoltura ancora considera il lavoro del Primario alla stregua del giardinaggio". Confagricoltura ha organizzato voli con centinaia di lavoratori marocchini pagati privatamente dalle aziende agricole per farli arrivare in Italia questa settimana e portare così manodopera agricola nei campi dove nasce il Made in Italy. Un viticoltore della regione settentrionale dell'Alto Adige si è lamentato del fatto che gli italiani che aveva assunto erano fuggiti e così ha noleggiato un volo per portare otto operai rumeni esperti nella sua vigna.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK