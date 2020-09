GIANSANTI: SPORT ITALIANO VINCE ANCHE GRAZIE A MADE IN ITALY. MISURE UE DEBOLI, 83 MLN CONTRO I 20 MLD DI TRUMP. VIDEOINTERVISTA

"Mai come questa volta abbiamo voluto rimarcare uno stretto rapporto che c'è tra sport, salute e cibo. Oggi i nostri sportivi vincono nel mondo anche grazie a quello che mangiano in Italia e a quello che i nostri produttori sono in grado di offrire". Così ad AGRICOLAE il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine della conferenza stampa per la 24esima edizione del Premio Menarini, che cade quest'anno nel centenario dalla nascita della confederazione. "Ma il tema importante è l'etica. L'etica della produzione, l'etica dello sport", ribadisce il presidente che ricorda come "abbiamo un sistema di regole e un senso di regole molto forte. Guardiamo questo connubio anche in vista delle Olimpiadi e penso che i successi dello sport possano essere un grande volano per l'agricoltura".

Poi una fotografia sulle misure del governo a favore del settore per fronteggiare la crisi. "Sono state stanziate per l'agricoltura risorse importanti ma erano risorse dovute grazie al fatto che il settore non si è mai fermato. Forse servivano piu risorse europee. Ricordo che l'amministrazione Trump ha messo sul tavolo 20 miliardi di dollari mentre l'Ue solo 83 milioni", spiega. "Ci attende oggi una fase importante che è quella della definizione della nuova Pac e tutto il tema del Green deal. Mi auguro e spero che all'interno delle risorse destiante all'Italia possa individuare delle risorse da destinare all'agricoltura", conclude.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-