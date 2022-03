Giardinieri storici, se ne parla a PETRA, fiera sulle decorazioni & design per Giardini e parchi di Modena

Una nuova figura professionale e una nuova opportunità di lavoro nel verde: il ministero della Cultura come anticipato nella presentazione del Recovery Plan si accinge a definire la figura del Giardiniere d’arte per la cura del patrimonio dei Gardini Storici All’indomani della scadenza dei bandi sui “Borghi Storici e sui giardini storici” avvenuta il 15 marzo il MIBACT apre al riconoscimento di una professionalità in grado di fondere conoscenze in ambito agronomico, botanico ed artistico. Sarà uno dei temi alla 28a edizione di PETRA – Antico, Decorazione & Design per parchi, giardini e ristrutturazioni – Modenantiquaria dal 26 marzo al 3 aprile 2022. L’attenzione al pianeta che ci ospita, la salvaguardia del paesaggio, la valorizzazione del patrimonio storico e artistico e il benessere della collettività sono le parole chiave di questa edizione.

Un primo tassello di un percorso più ampio, itinerante e interdisciplinare, che la Fondazione Biohabitat pone sul tema sostenibilità, con l’obiettivo di promuovere il verde non solo come verde ornamentale ma come verde strutturale, cambio di paradigma indispensabile per incentivare lo sviluppo della cultura ecologica e della cultura scientifica e tecnica.

Si parlerà delle prospettive dei Giardini e dei Parchi storici nell’incontro organizzato dalla Fondazione Biohabitat, parteciperanno la Dott.sa Alberta Campitelli – Storica dell’arte, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (Ministero della Cultura) e Componente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici (Ministero della Cultura), economia - un punto sul Green Bonus – l’On.le Antonella Incerti, della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati e dalla - Prof. Gioia Gibelli – Presidente CASA AGRICOLTURA. La Chiusura è affidata al Presidente di BioHabitat Gianluca Cristoni

Un evento ibrido, sia in presenza che virtuale, necessario per evidenziare il tema della digitalizzazione ma anche per coinvolgere un pubblico più ampio. Tecnologia e verde per innovare e competere.