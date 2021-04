Giorgio Starace (già consigliere diplomatico Mipaaf) prossimo ambasciatore italiano a Mosca

Giorgio Starace sarà il prossimo Ambasciatore italiano a Mosca, andrà a sostituire a fine mese il collega Pasquale Terracciano.

Starace è attualmente in servizio in Giappone, dove ha svolto lavoro di promozione e valorizzazione del Made in Italy coerentemente alle nuove mission affidate alle Ambasciate.

Starace, che aveva in passato svolto il ruolo di consigliere diplomatico, ha contribuito alla crescita delle esportazioni in Giappone con percentuali vicine al 20% annue per prodotti come la pasta italiana.

Un impegno frutto anche dello specifico expertise maturato dal diplomatico durante il periodo che ha trascorso al Mipaaf, coadiuvando le politiche di internazionalizzazione dei prodotti tricolore del dicastero guidato allora dall’onorevole Paolo De Castro, oggi parlamentare europeo e poi da Luca Zaia, oggi governatore del Veneto.

Spetterà a lui tentare ora di sbrogliare i nodi che hanno portato all’embargo deciso da Putin e per il quale le esportazioni agroalimentari Made in Italy in Russia hanno perso oltre 1,3 miliardi negli ultimi sei anni e mezzo.