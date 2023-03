Giornata acqua, Lombardia. Fontana: mai come oggi serve attenzione e responsabilità

"L'acqua è vita. Mai come oggi, con il tema della siccità e di tutto ciò che ne consegue, serve attenzione e responsabilità". Lo scrive sui suoi profili social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della 'Giornata Mondiale dell'Acqua'. "È dunque necessario preservare questo bene. Da parte nostra - prosegue il governatore - come Regione Lombardia stiamo mettendo in campo il massimo impegno nel settore agricolo e più in generale in ogni comparto produttivo. Troppo spesso non ci rendiamo conto quanto siamo fortunati nel poter aprire un rubinetto e usufruire dell'acqua". "Anche in Lombardia, cambiamenti climatici e surriscaldamento del pianeta - conclude Fontana - sono segnali evidenti per comprendere ancora di più che l'acqua deve essere un bene da utilizzare con raziocinio e senza sprechi nella vita di tutti i giorni. Mi raccomando, facciamone tutti un uso corretto".