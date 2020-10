Giornata alimentazione, Gadda, Italia viva: filiere agricole e pesca fondamentali, sostenerle

"La Giornata mondiale dell'alimentazione è un'occasione per ribadire la centralità dell'agricoltura e della pesca come non solo settori primari e fondamentali dell'approvvigionamento alimentare ma anche come base di una dieta sana, e di sviluppo territoriale". Lo dichiara Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera. "In questo senso - continua - la pandemia ha messo a dura prova le filiere agricole, della pesca e della trasformazione agroalimentare, così come sono rilevanti le ripercussioni sugli stili di vita e di consumo dei cittadini. Per molte famiglie, bambini e persone più fragili, si sono aggravate le condizioni di vita. Se, da un lato, durante il lockdown le filiere hanno retto garantendo la continuità alimentare, dall'altro è venuto il momento di sostenerle maggiormente, anche incoraggiando, attraverso le risorse europee, i processi di innovazione, ricerca e sostenibilità già in atto nel settore. Altrettanto delicato, in tempo di pandemia, è il tema dell'accesso al cibo, considerato in termini di dieta sana, varia ed equilibrata. Dobbiamo scongiurare il rischio che si generino ulteriori squilibri a danno di bambini, famiglie in difficoltà economica e persone più fragili". "Per questo bisogna continuare a rafforzare gli strumenti a disposizione delle reti del Terzo settore, imprese, e istituzioni che ogni giorno sono impegnate sul fronte del recupero delle eccedenze alimentari. Giá con la legge Antispreco abbiamo creato il quadro di riferimento e fornito uno strumento efficace. Una giornata come quella di oggi può essere un'utile occasione di dibattito culturale per condividere e potenziare le azioni da mettere in campo", conclude.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK