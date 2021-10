Giornata alimentazione, Giansanti: bene trasformare sistemi alimentari ma senza le spinte di chi ha interessi. No a cibi sintetici e Nutriscore

"Come agricoltori non possiamo che essere d’accordo se la trasformazione dei sistemi agroalimentari si traduce in innovazione dell’agricoltura – fondamentale per sfamare una popolazione che nel 2050 arriverà a 10 miliardi - che dovrà farlo servendosi della scienza e preservando le risorse naturali. Non una “mission impossible”, ma difficile certamente se il settore, non a caso definito primario, non sarà adeguatamente promosso e valorizzato, in poche parole sostenuto in quello che è il suo compito principale: produrre cibo sano, naturale e di qualità per gli abitanti, in continua crescita nel mondo.

Così ad AGRICOLAE il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti in occasione della Giornata dell'Alimentazione.

"In questo senso ci rende orgogliosi che la Fao abbia voluto dedicare proprio agli eroi dell’alimentazione, gli agricoltori, un ampio spazio sul proprio sito, un ringraziamento per aver dimostrato, anche durante la pandemia, di riuscire a garantire il cibo dalle aziende agricole al piatto, senza arrendersi alle difficoltà. Il problema dell’accesso al cibo di gran parte della popolazione mondiale è grave, evidente e va indubbiamente risolto. Gli agricoltori – è il loro compito – dovranno produrre di più e meglio. In questo senso è benvenuta la trasformazione dei sistemi agroalimentari. Colgo l’occasione della giornata mondiale dell’alimentazione proprio per invitare a riflettere sui temi che riguardano il cibo.

Gli agricoltori, da sempre fanno e continueranno a fare la loro parte, ma c’è anche la spinta di chi ha interesse a entrare in maniera importante nel settore dell’alimentazione, e lo fa demonizzando il ruolo dell’agricoltura per dare un futuro nei piatti a ciò che è sintetico. Per dare cibo sintetico ai cittadini del mondo è giusto sostituirsi agli agricoltori? Su questa falsa via c’è anche il sistema di etichettatura Nutriscore che dà informazioni parziali e fuorvianti, basandosi sulle componenti dei cibi e su un algoritmo, invece che su quantità di prodotto assunta e regimi alimentari. Ritorniamo agli eroi dell’alimentazione, agli agricoltori, quelli che il cibo lo producono naturalmente".