Giornata alimentazione, Rota, Fai Cisl: riequilibrare filiera

“Quanto all’agricoltura – conclude Rota – rappresenta il più grande datore di lavoro nel mondo, fornendo i mezzi di sussistenza al 40% della popolazione globale. L’Italia è leader per sostenibilità e biodiversità, ma implementando l’agricoltura 4.0 e la transizione digitale abbiamo ancora ampi margini per ridurre l’impatto ambientale, migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro, implementare le produzioni. Anche per questo serve un impegno comune per qualificare il lavoro agroalimentare con più formazione, valorizzando il ruolo degli enti bilaterali territoriali e le collaborazioni con scuole, università, centri di ricerca. Ma il riequilibrio del valore lungo le filiere passa anche per lo sblocco dell’iter legislativo sulle aste al doppio ribasso, che va approvato al più presto per costruire ulteriori strumenti di lotta alle speculazioni. Mentre a livello europeo, servirà una PAC dalle rafforzate condizionalità sociali, che chiuda i rubinetti dei finanziamenti a chi non applica i contratti e produce dumping sociale”

