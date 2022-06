Giornata ambiente, Centinaio: Ue segua modello Italia. Filiera agroalimentare con minor impatto ambientale e più alto valore aggiunto

"Nella salvaguardia e tutela dell'ambiente giocano un ruolo fondamentale i nostri agricoltori, in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici e nella cura e difesa di risorse naturali come acqua e terra, di cui sono dei veri e propri custodi. La filiera agroalimentare italiana ha il più alto valore aggiunto d'Europa con il più basso impatto ambientale e il nostro paese è tra i più ricchi in termini di biodiversità, tanto da rappresentare un modello virtuoso da seguire per gli altri paesi Ue, e non solo. Ma sono tante le sfide che ci attendono, rese più complicate dall'aumento generalizzato dei prezzi e dei costi produttivi e dalle conseguenze dell'attuale scenario internazionale", così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della 50esima Giornata mondiale dell'ambiente. Il tema di quest'anno è Only One Earth (Una Terra soltanto), richiamo alla presa di coscienza di fronte all'attuale emergenza climatica e ambientale. "La sostenibilità ambientale deve essere coniugata con quella economica e sociale - continua Centinaio - . I nostri agricoltori devono essere messi nella condizione di svolgere il loro prezioso lavoro per la nostra casa comune. In caso contrario, continueremo a registrare la perdita di superficie agricola utilizzabile e il progressivo abbandono delle aree interne e montane. A discapito della nostra sicurezza alimentare e anche della difesa del nostro patrimonio agricolo, e quindi dell'ambiente", conclude Centinaio.