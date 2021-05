Giornata api, Centinaio (Mipaaf): Emendamento a dl Sostegni bis e certificazione miele italiano

“Quando nei prossimi giorni il Decreto Sostegni Bis arriverà in Aula presenteremo, d'accordo con il ministro Patuanelli, un emendamento che consentirà di dare un ristoro economico anche ai produttori di miele che sono stati pesantemente colpiti dalle gelate delle scorse settimane”. Lo ha annunciato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio, nel corso del Tavolo del miele convocato al Mipaaf in occasione della Giornata mondiale delle Api. “In una giornata come questa è un'ottima notizia, è un passaggio molto significativo perché in passato non erano state prese misure simili. Se non ci fossero allevatori e produttori sono convinto che non avremmo un numero così elevato di api sul nostro territorio nazionale. E le api sono essenziali, per il Pianeta e la vita di tutti noi, e svolgono un ruolo importantissimo. Come ha detto Einstein se l'ape scomparisse dalla faccia della terra all'umanità non resterebbero che quattro anni di vita. Se non ci fossero loro non ci sarebbe l’impollinazione. Scomparirebbero le piante, gli alberi e gli esseri umani. È fondamentale dunque impegnarsi per la loro sopravvivenza”. Durante il tavolo il sottosegretario ha anche annunciato che “un altro nostro obiettivo è una certificazione che dia la possibilità ai consumatori di conoscere l'origine del miele e sapere così se è italiano o proviene da altri paesi. Il percorso che vogliamo portare avanti è quello di valorizzare sempre di più i prodotti e la qualità del nostro Made in Italy”, ha concluso Centinaio.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK