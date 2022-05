Giornata api, Parentela (M5S): Dal sostegno agli apicoltori passa il futuro della nostra agricoltura

"Domani l’Italia potrà finalmente celebrare la Giornata Mondiale delle Api con un vero riconoscimento per l’apicoltura come attività di interesse nazionale importante per l'ambiente, per l'ecosistema e l'agricoltura. Grazie a un nostro emendamento nell’ultima Legge di Bilancio, infatti, abbiamo rifinanziato dopo undici anni l’art. 5 della legge sull’apicoltura nazionale con cui vengono stanziati 7,75 milioni di euro per il sostegno alle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali, in modo da rafforzare il frammentato scenario produttivo, incentiviamo la pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo nonché dell’impollinazione a mezzo api. Un risultato importante per il settore apistico italiano che sta subendo da tempo un drammatico crollo della produzione di miele legato ai cambiamenti climatici e all’attacco di parassiti. Il contrasto alla moria delle api sul territorio italiano passa necessariamente dal sostegno agli apicoltori, per cui ci stiamo battendo da tempo”. Lo dichiara il deputato Paolo Parentela (M5S), in occasione della Giornata Mondiale delle Api che si celebrerà domani, 20 maggio.

“A fronte della mancata produzione degli ultimi anni - aggiunge -, causata dal cambiamento climatico e da altre problematiche come le fitopatie, cerchiamo di sostenere il comparto, che vedrà raddoppiati gli aiuti diretti con la prossima Politica Agricola Comune e avrà una notevole importanza negli eco-schemi”.

“A questi fondi si sommano, poi, i 2 milioni di euro che abbiamo previsto nella Legge di Bilancio 2019 per progetti di ricerca e i 500mila euro del Decreto Filiere Minori per produzioni di miele italiano di qualità” conclude.