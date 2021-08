Giornata birra, Centinaio (Mipaaf): Settore che cresce e che si evolve all’insegna della qualità

“Un settore che in questi ultimi anni ha fatto registrare un’importante crescita e che in futuro può avere un ulteriore sviluppo. L’Italia è al nono posto in Europa per volumi di produzione, mentre è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e anche di quella agricola. Anche in questo comparto il Made in Italy si distingue ancora una volta per la qualità e anche per la sostenibilità”. Lo ricorda il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, in occasione della Giornata internazionale della birra che quest’anno si celebra oggi 6 agosto. “Il settore e il suo indotto - prosegue Centinaio - contano complessivamente oltre 140 mila occupati, offrendo opportunità in particolare ai giovani. Secondo dati Istat un italiano su due beve bionde e rosse. E nel primo trimestre 2021 secondo Ismea si è registrato un aumento record degli acquisti domestici, con +18,4%. Anche i consumi fuori casa, complici i mesi estivi, e grazie alla riapertura di bar, pub e ristoranti che si sono lasciati alle spalle le chiusure dei mesi scorsi sono destinati a crescere. Bevanda tra le più antiche al mondo, la birra è sempre stata in grado di stare al passo con i tempi modernizzandosi ed evolvendo secondo i gusti dell'epoca, creando nuove figure professionali attraverso l’innovazione scientifica e tecnologica. Ed è diventata anche espressione del territorio, come testimoniano i circa 550 milioni di litri di birra artigianale prodotti ogni anno, molti dei quali - conclude il sottosegretario -provengono direttamente dalle aziende agricole. Una filiera all’avanguardia, sempre più sostenibile e di qualità".

