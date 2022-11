Giornata contro violenza sulle donne, Confagricoltura: voto in Ue di Women On Boards un passo importante, ma strada verso parità di genere ancora lunga

Il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva la direttiva Women on Boardsaderendo all’obiettivo, previsto entro la fine di giugno 2026, del 40% di donne senza incarichi esecutivi nei consigli di amministrazione e del 33% di tutti i posti di amministratore.

La proposta era stata avanzata dieci anni fa ed è stata votata martedì, pochi giorni prima della ricorrenza della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Women on Boards introduce importanti novità anche sul fronte della trasparenza: le società quotate, ad esempio, dovranno produrre report annuali sulla presenza di donne nei loro Cda e dovranno pubblicarli sui propri siti internet.

“Si tratta di un passo importante anche se dobbiamo ricordare che la strada verso la parità di genere in Italia come in Europa, è ancora lunga – commenta il direttore generale di Confagricoltura, Annamaria Barrile –. L’auspicio è che l’impegno delle istituzioni cresca ancora e rafforzi gli strumenti già in campo per sostenere le donne nella loro crescita professionale e di carriera”.