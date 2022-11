Giornata della birra, Lollobrigida: concorrenziali su quello che non ci possono copiare, la qualità

"Dobbiamo impegnare lo Stato nel suo aiuto ai cittadini, non dobbiamo frapporre la qualità e l'impegno con le normative. Il settore horeca ha sofferto la pandemia, ma gli interventi di sostegno devono diventare strutturali, come la riduzione delle accise, dove dobbiamo allinearci agli altri paesi europei. Non ci arrendiamo all'idea che il consumatore debba essere avvelenato, il cittadino deve mangiare e bere bene, in modo sano. Certamente fa male l'abuso di sostanze alcoliche, ma un uso corretto, come storicamente dimostrato, è salutare. Il mio tentativo, assieme alle associazioni sarà legato ad una affermazione della verità. Abbiamo votato contro la proposta sulla Promozione in Europa, abbiamo preso decisioni a tutela delle nostre ricchezze, noi possiamo essere concorrenziali su quello che non ci possono copiare, la qualità. Abbiamo scoperto di essere deboli sul sistema agroalimentare, servirà anche una revisione della filiera per capire cosa dovrà essere prodotto internamente".

Così Francesco Lollobrigida, ministro del Masaf, in occasione della Giornata nazionale della birra presentata presso la sede di Coldiretti.