Giornata Europea del Gelato Artigianale. De Carlo: Al lavoro per una legge che ne disciplini produzione e valorizzazione

Si celebra oggi la Giornata Europea del Gelato Artigianale, e proprio in questa occasione il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, ribadisce il proprio impegno a tutela di un comparto importante per l'economia nazionale: “Come già annunciato la scorsa settimana a Roma e come già anticipato in occasione della Mostra Internazionale del Gelato dello scorso autunno a Longarone, confermo il mio impegno per arrivare al più presto ad una legge che riconosca il gelato artigianale disciplinandone produzione e valorizzazione. Parliamo di un comparto che annualmente muove un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro e di una riconoscibilità tutta italiana: pensiamo alle aziende di macchinari, ai produttori di ingredienti e soprattutto ai gelatai che oggi come allora – e io che vengo da una terra ricca di gelatai emigranti come il Bellunese, dallo Zoldano al Cadore, lo so bene – fanno grande il nome del gelato italiano nel mondo. È a loro quindi che dobbiamo pensare per arrivare a una legge che definisca con un disciplinare le caratteristiche di artigianalità del gelato”.