Giornata foreste, Centinaio, Mipaaf: Bene prezioso e fondamentale per sviluppo sostenibile. Italia paese virtuoso

"La foresta non rappresenta solo un bene ambientale, come è nell'immaginario collettivo. Costituisce per noi anche un importante comparto economico da valorizzare, che offre occupazione ad oltre 400 mila persone in particolare nelle aree rurali ed interne del paese. Per questo - conclude Centinaio - è necessario migliorare la viabilità dei boschi e delle foreste, semplificando il ruolo dell'agricoltore come garante del territorio per prevenire così anche incendi e dissesto idrogeologico”.

