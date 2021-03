Giornata irrigazione 2021. Caner al lavoro per estendere il modello leb all’intero Veneto

“L’apertura delle paratoie inaugura simbolicamente la stagione irrigua del Veneto, un evento che ci permette anche di confermare l’importanza dell’opera del canale LEB che irriga quasi 350 mila ettari ricadenti nei comprensori dei Consorzi di bonifica Adige Euganeo, Alta Pianura Veneta e Bacchiglione. Un’opera tanto più preziosa se si considera che, grazie agli interventi di riconversione che hanno visto lo stanziamento di 8,5 milioni di euro, abbiamo potuto estendere l’irrigazione in vasti territori interessati dalla contaminazione delle falde con i PFAS che hanno reso non più utilizzabile l’acqua dei pozzi irrigui aziendali”.

Queste le parole dell’assessore regionale all'agricoltura del Veneto, Federico Caner, intervenuto stamane all’evento organizzato da ANBI Veneto, l’Unione Regionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, e dal Consorzio di Bonifica LEB (Lessinio Euganeo Berico).

“Sono stati inoltre realizzati due importanti impianti di completamento LEB nel bacino del Ronego, nel territorio del consorzio Alta Pianura Veneta, e nel bacino Termale del territorio del Consorzio Bacchiglione – ha rilevato l’assessore regionale –. Il LEB ha così raggiunto pienamente gli obiettivi di valorizzazione della risorsa idrica nell’irrigazione di territori caratterizzati dalla presenza di colture di pregio, anche orticole, unitamente alle colture seminative legate alla presenza di un vivace settore zootecnico”.

“L’obiettivo ora è di lavorare affinché il modello LEB possa essere esteso all’intera attività di irrigazione – ha sottolineato Caner –, costretta dai cambiamenti che avvengono inesorabilmente nel territorio a offrire soluzioni a problematiche del tutto nuove, pur senza mai perdere di vista il soddisfacimento dei fabbisogni irrigui delle colture”.

Nella Giornata dell’Irrigazione 2021 l'assessore ha voluto ringraziare i Consorzi per la vivacità ed efficienza dimostrate nella redazione di proposte per ripristinare e migliorare la sicurezza idraulica a seguito della tempesta Vaia e relativamente al Piano di ripresa e resilienza (PRR) della Regione Veneto. “In occasione della tempesta – ha detto – si sono impegnati da subito per sostenere le popolazioni colpite, realizzando successivamente importanti opere per garantire la sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio di competenza. Per quanto riguarda il Piano di ripresa e resilienza, grazie al loro prezioso contributo sono stati stilati 21 progetti per un importo complessivo di 708 milioni di euro”.

“Condivido – ha concluso Caner – con i presidenti e i tecnici dei Consorzi la preoccupazione per il possibile danno che l'applicazione del deflusso ecologico può generare nel territorio sotteso dalle derivazioni irrigue. Assicuro che anche su questo fronte siamo al loro fianco, per affrontare insieme le difficoltà per l’attività irrigua provocate dalla impulsiva applicazione della disposizione comunitaria”.