Giornata mondiale acqua, Prandini: fondamentale tempestività negli interventi e realizzazione opere. VIDEOINTERVISTA

“La situazione è particolarmente pesante in termini di rischio, non solo per le filiere agricole ma per l'intera collettività e non possiamo avere quelle lungaggini, che purtroppo tante volte sono appartenute al nostro Paese. Questo difatti causa le condizioni perché le opere, che in altri Paesi vengono realizzate nell'arco di qualche anno, durino in Italia decenni. Sul tema idrico sarà di fondamentale importanza la tempestività per non perdere la capacità produttiva, e qua parlo ovviamente delle filiere agricole agroalimentari, dando così certezza ai nostri cittadini e ai nostri consumatori.”

Così il presidente di Coldiretti Ettore Prandini a margine dell’evento curato da The European House – Ambrosetti in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.