Giornata Mondiale Alimentazione: Coldiretti, domani la cucina anti spreco

Per aiutare gli italiani a fronteggiare il caro bollette ed il taglio del potere di acquisto per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione promossa dalla Fao verranno svelati i trucchi della cucina anti spreco con ricette e soluzioni per riutilizzare gli avanzi grazie alla riscoperta delle antiche tradizioni contadine. I piatti simbolo delle culture dei diversi territori sono protagonisti dalle ore 9,30 domani sabato 15 ottobre e domenica 16 Ottobre nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia (il programma su www.campagnamica.it<http://www.campagnamica.it/>) a partire dal Circo Massimo, dalle ore 9,30, in via San Teodoro 74 a Roma, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione, con i cuochi contadini che mostreranno in diretta come organizzare e preparare un pasto completo a “spreco zero” ad alto tasso di risparmio per facilitare la vita quotidiana delle famiglie. Nell’occasione sarà divulgato l’esclusivo studio Coldiretti “Il caro bollette sulla tavola degli italiani” con i cambiamenti in atto nella spesa e in cucina.