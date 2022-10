Giornata mondiale alimentazione: da Aiab “la spesa bio”, ogni settimana i consigli per gli acquisti più convenienti e salutari

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione 2022 – che si celebra domani 16 ottobre- nasce "LA SPESA BIO", l'iniziativa dell'AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) grazie alla quale ogni settimana verranno proposti i prodotti ortofrutticoli biologici più convenienti.

Una vera e propria borsa della spesa per aiutare i consumatori a spendere meno e a mangiare bene puntando sul rapporto qualità/prezzo e sulla stagionalità dei prodotti. Le rilevazioni settimanali verranno effettuate grazie alla collaborazione con BIOSOLIDALE.

AIAB, dopo il vademecum per riconoscere in maniera chiara un prodotto BIO, lancia una nuova iniziativa per essere accanto ai cittadini nell'acquisto del prodotto biologico meno caro e di grande qualità.

Il servizio avrà la cadenza settimanale e verrà lanciato ogni venerdì sul sito (www.aiab.it) e sulla pagina Facebook dell’associazione (facebook.com/AIABFederale).

"In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione– commenta Giuseppe Romano, presidente di AIAB – abbiamo pensato che in questo momento così difficile per il nostro paese dovevamo fare qualcosa di più per essere accanto ai consumatori, proponendo ogni settimana i prodotti biologici più convenienti e salutari. Un vero e proprio servizio che abbiamo voluto ideare per proporre i prodotti biologici in base alla stagionalità, promuovendo la produzione locale. Un binomio questo che garantisce qualità ad un minore costo".

“Acquistare prodotti biologici – aggiunge Romano – significa avere a cuore la tutela dell’ambiente e del clima, e contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità. Inoltre, l’agricoltura bio permette di risparmiare anche a livello energetico, poiché consuma un terzo in meno dell’energia rispetto all’agricoltura convenzionale”.