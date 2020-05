GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA’, ASSOSEMENTI: IL SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE VEGETALE E’ UNA DELLE SOLUZIONI

“I risultati che la ricerca scientifica in agricoltura ha permesso di ottenere a beneficio del mantenimento della biodiversità sono enormi, ha dichiarato Giuseppe Carli, Presidente di Assosementi. Senza l’innovazione vegetale che ha incrementato le rese e aumentato la resistenza a malattie e stress fisici delle colture, l’attuale produzione di cibo in Europa avrebbe richiesto una superficie agricola aggiuntiva di 19 milioni di ettari. Convertire 19 milioni di ettari di habitat naturali in superficie produttiva avrebbe avuto lo stesso impatto di deforestare un’area dell’Amazzonia pari alla superficie della Lettonia e al tempo stesso di rilasciare 3,4 miliardi di tonnellate di CO2, l’equivalente di gas serra emessi ogni anno dal traffico veicolare della Germania. Questi e altri dati sono stati raccolti nello studio “The economic, social and environmental value of plant breeeding in the European Union” diffuso dalla piattaforma tecnologica europea “Plants for the future”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK