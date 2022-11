Giornata Mondiale della pesca: Uila Pesca “sostenibilità sociale per garantire futuro al settore”

Questa giornata è stata l’occasione per sollecitare l’attenzione sulle condizioni di lavoro dei pescatori e sui diritti sociali ed umani ancora troppo spesso violati in molti Paesi del mondo, dove il diritto ad un lavoro dignitoso non viene riconosciuto, soprattutto per quanto riguarda la pesca artigianale”.

Così Maria Laurenza, segretaria nazionale Uila Pesca, commenta i lavori, ai quali ha partecipato, dell’evento, organizzato dalla FAO in collaborazione con la Santa Sede, per celebrare la Giornata mondiale della pesca 2022.

L’incontro, che ha rinnovato l’impegno congiunto della FAO e della Santa Sede a favore dei diritti umani nel settore della pesca, si è aperto con l’intervento del Direttore Generale della FAO e ha visto la partecipazione di importanti esponenti internazionali, concludendosi poi con il messaggio del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

“Apprezziamo che al centro del dibattito ci sia stato il valore della figura del pescatore e la promozione del principio della sostenibilità sociale. La Uila Pesca” prosegue Laurenza “sostiene da tempo che questa sia l’unica strada per uno sviluppo concreto del settore, che si è dimostrato centrale anche nel periodo della pandemia. Siamo convinti, infatti, che i pescatori debbano essere considerati attori chiave nello sviluppo dell’economia mondiale e che il settore della pesca possa offrire importanti opportunità di crescita, anche nei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, è necessario perseguire l’obiettivo comune di creare una economia del mare sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma tale da garantire il benessere sociale ed economico delle persone che vi lavorano.”

Numerosi gli interventi dei relatori che, anche attraverso testimonianze dirette dei pescatori e presentazione di progetti avviati in diversi Paesi del mondo, hanno sottolineato l’importanza di riconoscere ai pescatori le medesime tutele sociali e previdenziali su cui possono contare gli altri settori, al fine di promuovere condizioni di lavoro eque e che possano essere attrattive per le nuove generazioni, garantendo così la sopravvivenza di questo comparto.